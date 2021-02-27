انفوجراف انفوجراف Advertisements 13 اختصاص للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها السبت 27/فبراير/2021 - 10:12 م Advertisements 13 اختصاص للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها أخبار تهمك أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد منذ أقل من ساعة عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق منذ أقل من نصف ساعة 30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة منذ حوالي 4 ساعات الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي منذ ساعتين و 19 دقيقة مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش منذ أقل من ساعتين تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو) منذ ساعة و نصف "زرع البسمة".. المستشار تركي آل شيخ يوجه رسالة لعادل إمام بسبب "بودي جارد" منذ 19 دقيقة وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ حوالي 9 ساعات بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم منذ ساعتين و 51 دقيقة قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا منذ حوالي 8 ساعات بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل منذ أقل من ساعتين الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش منذ ساعة و 20 دقيقة مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات أهمها المرافق.. أشرف رشاد يكشف تفاصيل مقترح تعديل قانون الشهر العقاري (فيديو) منذ 37 دقيقة فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ حوالي 4 ساعات وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم" منذ 40 دقيقة Advertisements