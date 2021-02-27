عادل حمودة: بيكاسو كان يحرق أعماله ليتدفأ بها في باريس (فيديو)









كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، تفاصيل مثيرة في حياة الرسام العالمي بابلو بيكاسو.وقال "حمودة" خلال تقديم برنامجه "صناع التاريخ" المذاع على فضائية "الفجيرة" مساء اليوم السبت إن بيكاسو جعل من اللون الأحمر مقاومة ومن اللون الأصفر دراما عاطفية ومن اللون الأسود مأساة تعبر عن مأساة ما تعيشه البشرية.وأضاف "ولد بيكاسو في مدينة مالقا الاسبانية عام 1881 وأمه هي ماريا بيكاسو التي اقتبس منها لقبه، ورث جينات الرسم من والده، قفزت موهبته بعد أن ألحقه والده بكلية الفنون الجميلة بأكاديمية برشلونة فأرسله والده وعمه إلى أكاديمية مدريد".وتابع "اهتمامه فاق ما كان يتم تدريسه فقرر أن يهتم بالمتاحف وراح يدرس بمفرده أساليب المشاهير فيها حتى شعر أنه تجاوزهم جميعا، وانضم إلى مجتمع المبدعين في باريس الذي كان يضم كتاب يؤثرون في بعضهم البعض، وعلى الرغم من هذه الموهبة كان فقيرًا اضطر إلى حرق أعماله ليتدفأ بها وكان ينام متناوبًا مع أحد الشعراء في فرنسا الذي ساعده على تعلم اللغة والآداب الفرنسية، حيث كان ينام صباحًا وزميله في السكن ليلًا".