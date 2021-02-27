انفوجراف انفوجراف Advertisements تعرف على اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بلائحة "مجلس الشيوخ" السبت 27/فبراير/2021 - 10:14 م Advertisements تعرف على اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بلائحة "مجلس الشيوخ" أخبار تهمك الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش منذ ساعة و 22 دقيقة بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم منذ ساعتين و 53 دقيقة أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد منذ أقل من ساعة بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل منذ أقل من ساعتين فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ حوالي 4 ساعات "زرع البسمة".. المستشار تركي آل شيخ يوجه رسالة لعادل إمام بسبب "بودي جارد" منذ ثلث ساعة عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق منذ أقل من نصف ساعة قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا منذ حوالي 8 ساعات الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي منذ ساعتين و 21 دقيقة 30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة منذ حوالي 4 ساعات تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو) منذ ساعة و نصف مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش منذ أقل من ساعتين وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ حوالي 9 ساعات وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم" منذ 42 دقيقة أهمها المرافق.. أشرف رشاد يكشف تفاصيل مقترح تعديل قانون الشهر العقاري (فيديو) منذ 39 دقيقة مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات Advertisements