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أشرف رشاد عن 1% المخصصة بقانون الشهر العقاري لنقابة المحامين: لا سند لها.. ومحل دراسة (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن معني بصوت الشعب، وليس صوتًا للحكومة، موضحًا أن القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ليست لديها خريطة عقارية بالمناطق المحرومة التي تحتاج لمرافق.

وأضاف أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها الذي تعهدت به للشعب شرط ألا تضر بمصالحه.

وأردف أنه ستبدأ قريبًا، وربما غدًا، اجتماعات مع وزارتي المالية والعدل، من أجل إجراءات التيسير بالشهر العقاري، لتكون عبر شباك 1 أو 2 على الأكثر.

وعن مادة 1 % المخصصة لصالح نقابة المحامين، أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أنه لا سند قانوني لها، لذا فهي محل دراسة ونقاش.

وأكمل أن المشرع لا بد أن يبحث دائمًا عن إيجاد أكبر حالة رضا لدى المواطنين، موضحًا أنه قد يكون هناك اقتراحات أخرى أفضل من مقترح الحزب، يتم الأخذ بها طالما أن هناك قابلية لتطبيقه.

وأشار إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ينحاز دومًا لمصلحة المواطن، مضيفًا: «لا يصح أن ينساق حزب مستقبل الذي يمثل الأغلبية خلف بطولات زائفة».


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