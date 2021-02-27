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عبدالمنعم سعيد: موقف أمريكا تجاه السعودية في مقتل خاشقجي سياسي والتدخلات الأمريكية دائمًا متجاوزة (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، أن الموقف الأمريكي تجاه المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هي من الدور السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يعمل من خلال أسلوب "إعادة التشغيل" من التحرك الاستراتيجي كالحديث عن والتحالف والتعاون وأخر عن حقوق الإنسان، موضحًا أن بيان أمريكا تجاه السعودية به علامات سوداء كثيرة.

وأضاف "سعيد"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن بيان أمريكا له دور سياسي، ولا يوجد خلاف بأن مقتل خاشقجي كان جريمة بشعة، ولكن أمريكا تحولت إلى قاضي في قضية خاشقجي، وليس من حقها أن تكون هي القاضي في العالم.

وأوضح أن البيان الصادر من الخارجية السعودية كان يجب أن يكون به بعض التوضيح، مؤكدًا أن القضية سياسية فقط، وبايدن يريد إرضاء حلفاءه، موضحًا أن التدخلات الأمريكية دائمًا بها تجاوز.

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