محمود صفوت: 15 منتج زراعي مصري يخترق أسواق العالم

قال محمود صفوت خبير التصنيع الزراعي إن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة عن طريق شركة مصرية سعودية في اقتحام أسواق العالم ب 15 منتج جديد من الخضار المجمد سريع التحضير، من خلال تواجدها الدائم بالمعارض الدولية.





وأضاف صفوت خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان الشركات المصرية تشارك في جميع المعارض الدولية لزيادة قوة تنافسها مع الشركات العالمية، لافتا إلى انها تتميز بمنتجات الخضار المجمد سريع التحضير وخاصة الفلفل الالوان الشرايح الذى تتهافت عليه اسواق العالم.



وأوضح صفوت أن الشركة حاصلة على شهادات الجودة الدولية وهى الوحيدة التي تمتلك اكبر خط بلانشر، في الشرق الأوسط وتصدر إنتاجها إلى الصين واستراليا والعديد من دول العالم.





