وزير الطيران يكشف نتائج مبادرة "شتي في مصر"

قال الكابتن محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنه جرى مد مبادرة "شتي في مصر"، حتى شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه توجه إلى محافظتي الأقصر وسوهاج مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إذ زارا مطار سوهاج، والتقيا بأعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان وطلبوا بمد هذه المبادرة لزيادة حركة السياحة.



وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "في الأسبوع الماضي، كنت في مدينة الغردقة مع وزير السياحة في الغردقة ومرسى علم، وطُولبنا بنفس الطلب، لزيادة حركة السياحة الداخلية، وتم استطلاع رأي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتم مد فترة المبادرة حتى 15 مايو".



وتابع: "بالنسبة إلى الطيران، كنا بنفتح 5 رحلات في اليوم لكل مقصد ومدينة، بدلًا من رحلتين و3 رحلات، أي أن الزيادة بلغت مرة ونصف من عدد الرحلات في الأيام العادية، والدولة وعدتنا أنها ستدعمنا في حال تكبد أي خسارة، لأن هناك بعض الأعباء على الشركة الوطنية، إنما دور الوزارة أنها ستحاول دعم حركة المدن الداخلية".



وحول الأسعار، قال وزير الطيران المدني: "2000 جنيه لمرسى علم، و1800 لأسوان، و1500 جنيه للأقصر، و1800 جنيه بالنسبة إلى الغردقة وشرم الشيخ وطابا، وكان أكثر الإقبال في الفترة الماضية على الأقصر وأسوان، وهناك إقبال بصورة ثابتة على شرم الشيشخ والغردقة".

