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مباريات مرتقبة للمنصورة وحرس الحرس ودكرنس في القسم الثاني

السبت 27/فبراير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأحد منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 4 مباريات قوية ومرتقبة.

1- المنصورة مع أبو قير

يصطدم فريق المنصورة صاحب المركز العاشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد16 نقطة مع فريق أبو قير صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد الكأس برصيد 23 نقطة.

2- كفر الشيخ مع الحرس

يستضيف فريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق برصيد18 نقطة نظيرة فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس بقيادة محمد حليم برصيد 22 نقطة.

3- دكرنس مع الجزيرة

على ستاد شربين، يقام لقاء دكرنس صاحب المركز التاسع بقيادة سعد فاروق برصيد 16 نقطة مع فريق الجزيرة المطروحى صاحب المركز الخامس عشر بقيادة كرم جابر برصيد 10 نقاط.

4- دمنهور مع الحمام

يلتقي فريق دمنهور صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود صبحي مع فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أيمن الجمل ،
يدخل الفريقان اللقاء برصيد 13 نقطة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 29 نقطة
2- البلدية 24 نقطة
3- أبو قير23 نقطة
4- الأوليمبى 23 نقطة
5- الحرس 22 نقطة
6- الرجاء 19 نقطة
7- كفر الشيخ 18 نقطة
8- المالية 17 نقطة
9- دكرنس 16 نقطة
10- المنصورة 16 نقطة
11- سبورتنج 13 نقطة
12- دمنهور 13 نقطة
13- الحمام 13 نقطة
14- بيلا 11 نقطة
15- الجزيرة المطروحى 10 نقاط
16- بنى عبيد 8 نقاط

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