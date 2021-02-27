أشرف رشاد: أداء الحكومة جيد.. وهناك ملاحظات على 8 وزارات (فيديو)

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن أداء الحكومة جيد بشكل عام، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تتمثل في فيروس كورونا المستجد.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأداء الحكومي جيد وننتظر أن يصل إلى جيد جدًا.



وكشف النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية أنه يوجد من 7 إلى 8 وزارات عليهم بعض الملاحظات، موضحًا أن مجلس النواب سيبدأ في مناقشة مشروع إنشاء صندوقًا لدعم الفلاح المصري، كما سيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية.





