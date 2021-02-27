Advertisements

أشرف رشاد: أداء الحكومة جيد.. وهناك ملاحظات على 8 وزارات (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن أداء الحكومة جيد بشكل عام، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تتمثل في فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأداء الحكومي جيد وننتظر أن يصل إلى جيد جدًا.

وكشف النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية أنه يوجد من 7 إلى 8 وزارات عليهم بعض الملاحظات، موضحًا أن مجلس النواب سيبدأ في مناقشة مشروع إنشاء صندوقًا لدعم الفلاح المصري، كما سيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية.


أخبار تهمك

أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس مصر

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الزمالك يعطي القلعة البيضاء الفرصة الأخيرة لتجديد عقده

منذ نصف ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد مطروح للبيع في الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»