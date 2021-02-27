مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بإيران

نقلت روسيا اليوم، عن التليفزيون الإيراني، خبرًا يفيد بمقتل شرطي وإصابة آخر نتيجة قيام مجهول بإطلاق النار على نقطة تفتيش للشرطة على جسر غوميشان في إيلام غربي البلاد.





وأشار التلفزيون، إلى أن "الحادث أسفر عن مقتل الشرطي محمد مهدي دريكوند، فيما أصيب الملازم الأول روح الله البصرة بجروح نقل على إثرها إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".





ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، في حين لم تتبن أي جهة العملية.



