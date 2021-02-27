انفوجراف انفوجراف Advertisements "هي تعمل" مبادرة جديدة تطلقها القوى العاملة للباعة الجائلات (إنفوجراف) السبت 27/فبراير/2021 - 10:22 م Advertisements "هي تعمل" مبادرة جديدة تطلقها القوى العاملة للباعة الجائلات (إنفوجراف) أخبار تهمك نجم ريال مدريد مطروح للبيع في الميركاتو الصيفي منذ 33 دقيقة تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس مصر منذ 35 دقيقة تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو) منذ ساعتين و 16 دقيقة قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا منذ حوالي 9 ساعات بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق منذ ساعة و 13 دقيقة 30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة منذ حوالي 5 ساعات الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي منذ حوالي 3 ساعات مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش منذ ساعتين و 38 دقيقة مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات نجم الزمالك يعطي القلعة البيضاء الفرصة الأخيرة لتجديد عقده منذ نصف ساعة فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ حوالي 5 ساعات مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري منذ ساعة وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم" منذ ساعة و 27 دقيقة أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد منذ أقل من ساعتين وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ حوالي 10 ساعة Advertisements