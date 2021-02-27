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ماذا قال البابا فرنسيس لشيخ الأزهر في الفاتيكان؟ مونسنيور يوأنس يُجيب

السبت 27/فبراير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف مونسنيور يوأنس لحظي جيد، سكرتير بابا الفاتيكان سابقا، تفاصيل اختياره كسكرتير لبابا الفاتيكان البابا فرنسيس كأول مصري وعربي يتم تعينه في هذا المنصب.

وقال "يوأنس" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "اختياري سكرتيرًا لبابا الفاتيكان كان مفاجأة وأشكر الله على هذه الهدية، كنت أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب".

وأضاف "المسيحية ولدت في الشرق ويعيش فيها الجماعات والكنائس المسيحية بمختلف طوائفها والتي تعاني من خطر التهميش والهجرة بسبب ظروف هذه الدول ولذلك كان لابد من وجود حلقة الوصل بين العالم الشرقي والغربي بوجود ناطق باللغة العربية بالقرب من البابا فرنسيس".

وتابع "أبناء هذه المنطقة يظل قلبهم مرتبط بأوطانهم وثقافتهم دولتهم وأهلهم، مهما أعطانا الله سوف نستخدم هذه العطية لخدمة منطقتنا"، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرنسيس التقوا خمس مرات كان أصعبها اللقاء الأول عام 2016، والتخوف الذي كان سائدًا بألا يحدث الاستقبال اللائق بشخصية شيخ الأزهر ولكن هذا اللقاء حول هذا التباعد إلى تفارب وصداقة وأخوة وكان المفتاح للقاءات الأخرى.

واستطرد "كان اللقاء الأول الأصعب لأنه جاء بعد فترة من التباعد والصمت، وكانت بزيارة شيخ الأزهر إلى الفاتيكان وقال له البابا فرنسيس ممكن اطلب شيء منك أن تشعر بأنك في بيتك، وهذه الكلمة كان لها تأثير على قلب شيخ الأزهر وهي التي فتحت قلبهما وتحول اللقاء إلى لقاء شخصين تلاقوا في الخير وكان فاتحة في لقاءات أخرى منها لقاء البابا في مصر واللقاء الذي تم فيه توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في مدينة أبو ظبي".

وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفاتيكان بعد توليه منصب الرئاسة أشار سكرتير بابا الفاتيكان سابقا إلى أنها كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي بعد توليه الرئاسة وكان البابا فرنسيس مرحب بها كثيرًا قبل زيارته إلى مصر بعدها.

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