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إسلام أبازيد يطرح حلولًا لخلق فرص عمل للصحفيين في الخارج

السبت 27/فبراير/2021 - 10:23 م
إسلام أبازيد خلال تقدمه بأوراق ترشحه
إسلام أبازيد خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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قال إسلام أبازيد المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن البطالة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الصحافة، أصبحت من أكبر الأزمات التي يجب أن تتدخل لحلها النقابة، ووضع حلول قوية وجذرية لها.

وأضاف في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حل تلك المشكلة يكمن في تفعيل دور لجنة الشؤون العربية بالنقابة، وذلك من خلال التفاوض مع المؤسسات الصحفية حول العالم العربي، والتعرف على فرص العمل المُتاحة والمطلوبة، سواء داخل مصر أو خارجها، والتفاوض حول كيفية توفير تلك الفرص للزملاء، وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية وفقًا للشروط التي تطلبها المؤسسات.

وتابع: "لن يكلفنا هذا المشروع، سوى فتح قنوات اتصال مع المؤسسات والصحف العربية في مختلف الدول، بالإضافة إلى استغلال الزملاء الحاصلين على لغات مختلفة، للعمل مع مكاتب الصحف والوكالات الدولية".

وأكد "أبازيد" أن الأمر لن يكلف نقابة الصحفيين سوى بعض الخطابات لتلك الصحف، والتواصل المباشر مع إدارات تحريرها، والتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب، والذي من الممكن أن نستغل علاقاته في هذا الملف.

وأوضح المرشح على عضوية مجلس النقابة، أنه سيتم توفير فرص العمل المتاحة، عن طريق قرعة علنية للزملاء، وذلك للتأكد من عدالة التوزيع، وذلك بعد التأكد من انطباق كافة الشرطة المُعلنة من تلك الصحف، على الزملاء المتقدمين.

ولفت "أبازيد" إلى أن مركز التدريب في النقابة يستطيع تأهيل الزملاء لشغل هذه الوظائف، وضمان عدالة توزيع هذه الفرص.

وكان قد تقدم إسلام أبازيد، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.

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