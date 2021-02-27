وكيل الأوقاف الأسبق: رؤية الشحات لرسول الله في المنام كرامة له ولا عقاب على حديثه



أكد الشيخ سالم عبد الجيل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الشيخ محمود الشحات رؤيته لرسول الله في المنام كرامة له، موضحًا أنه يستحقها بسبب علمه وتقربة من الله.



وأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لا يوجد مانع شرعي بأن يحكي الشيخ الشحات شئ جميل على المواطنين ليشجعهم على التقرب من الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة".



وأوضح أن ما يحدث في المنام لا معاقبة عليه، وهذا المنام يُحسد عليه الشيخ وجميع المشايخ يأملون في مثل هذه الأحلام، متابعًا: "لا إشكالية من رؤية الشحات لرسول الله في المنام".

لقد أرسلت اليوم، الساعة 10:24 م

متنزلش مكي

