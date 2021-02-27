تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الثلاثي الأهلي وبيراميدز والزمالك في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في الموسم الحالي 2020 – 2021، والتي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب ارتباطات الأندية الثلاث بالمشاركة في بطولات إفريقيا للأندية.





وحدد اتحاد الكرة يوم 14 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الزمالك مع حرس الحدود من دور الـ32 للبطولة، وستقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.





كما تقرر إقامة مباراتي الأهلي مع النصر، وبيراميدز مع العبور المؤجلتين من دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نفس الموعد يوم 14 أبريل المقبل.





أما بالنسبة لمواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر جاءت كالتالي:-





- بتروجيت × كوكاكولا .. 8 مارس المقبل ستقام في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.

- وادي دجلة × الاتحاد السكندري .. 15 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.

- المصري × طلائع الجيش .. 15 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.

- أسوان × الجونة.. 16 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.

- مصر المقاصة × سيراميكا كليوباترا.. 20 أبريل المقبل ستقام في 9:30 مساءً.



