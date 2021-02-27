Advertisements

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس مصر

السبت 27/فبراير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الثلاثي الأهلي وبيراميدز والزمالك في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في الموسم الحالي 2020 – 2021، والتي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب ارتباطات الأندية الثلاث بالمشاركة في بطولات إفريقيا للأندية.

وحدد اتحاد الكرة يوم 14 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الزمالك مع حرس الحدود من دور الـ32 للبطولة، وستقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

كما تقرر إقامة مباراتي الأهلي مع النصر، وبيراميدز مع العبور المؤجلتين من دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نفس الموعد يوم 14 أبريل المقبل.

أما بالنسبة لمواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر جاءت كالتالي:-

- بتروجيت × كوكاكولا .. 8 مارس المقبل ستقام في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.
- وادي دجلة × الاتحاد السكندري .. 15 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.
- المصري × طلائع الجيش .. 15 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.
- أسوان × الجونة.. 16 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.
- مصر المقاصة × سيراميكا كليوباترا.. 20 أبريل المقبل ستقام في 9:30 مساءً.

أخبار تهمك

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك يعطي القلعة البيضاء الفرصة الأخيرة لتجديد عقده

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس مصر

منذ نصف ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد

منذ ساعة و نصف

"زرع البسمة".. المستشار تركي آل شيخ يوجه رسالة لعادل إمام بسبب "بودي جارد"

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ ساعة و 24 دقيقة

الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش

منذ ساعتين

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»