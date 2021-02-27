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مواجهات قوية بالجولة السادسة عشر بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

السبت 27/فبراير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام عصر الأحد 5 مباريات بمنافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف ، والتى تشهد صراع كبير على المنافسة على الصعود .

حيث يستضيف اهناسيا نظيره مركز شباب الفيوم ' الساحة ' بمباراة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة لاهناسيا أصحاب الأرض والجمهور .

فيما يحل راس غارب ضيفا على سنورس ويحل طامية ضيفا على سينزو ، ويستضيف مطرطارس نظيره ببا .

وبمباراة قوية منتظرة يحل عاملين غارب ضيفا ثقيلا على ابو كساة .

واختتم لقاءات الجولة الاثنين بمواجهة وحيدة حيث يستضيف اطسا شقيقه ابشواى بديربي أبناء الفيوم .

فيما لن يلعب الواسطى مباريات بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 28 نقطة .
2 - ابو كساة 27 نقطة
3 - طامية 24 نقطة
4 - عاملين غارب 24 نقطة
5 - سنورس 23 نقطة
6 - سينزو 22
7 - مطرطارس 21 نقطة
8 - ببا 17 نقطة
9 - ابشواى 16 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 13 نقطة
11 - اهناسيا 12 نقطة .
12 - راس غارب 7 نقاط
13 - اطسا 7 نقاط .

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