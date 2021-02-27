مواجهات قوية بالجولة السادسة عشر بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث



حيث يستضيف اهناسيا نظيره مركز شباب الفيوم ' الساحة ' بمباراة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة لاهناسيا أصحاب الأرض والجمهور .



فيما يحل راس غارب ضيفا على سنورس ويحل طامية ضيفا على سينزو ، ويستضيف مطرطارس نظيره ببا .



وبمباراة قوية منتظرة يحل عاملين غارب ضيفا ثقيلا على ابو كساة .



واختتم لقاءات الجولة الاثنين بمواجهة وحيدة حيث يستضيف اطسا شقيقه ابشواى بديربي أبناء الفيوم .



فيما لن يلعب الواسطى مباريات بتلك الجولة .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 28 نقطة .

2 - ابو كساة 27 نقطة

3 - طامية 24 نقطة

4 - عاملين غارب 24 نقطة

5 - سنورس 23 نقطة

6 - سينزو 22

7 - مطرطارس 21 نقطة

8 - ببا 17 نقطة

9 - ابشواى 16 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 13 نقطة

11 - اهناسيا 12 نقطة .

12 - راس غارب 7 نقاط

13 - اطسا 7 نقاط .

تقام عصر الأحد 5 مباريات بمنافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف ، والتى تشهد صراع كبير على المنافسة على الصعود .