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نجم ريال مدريد مطروح للبيع في الميركاتو الصيفي
السبت 27/فبراير/2021 - 10:34 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار نجم دفاع ريال مدريد الإسباني الفرنسي رافائيل فاران مع الملكي علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف عام 2022.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد وضع فاران في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأن تجديد عقده معقد للغاية.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة عدم تجديد فاران لعقده قبل يونيو المقبل فإن ريال مدريد سيستمع للعروض المقدمة من أجل النجم الفرنسي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيع فاران سوف ينعش خزائن ريال مدريد، حيث أن تبلغ قيمته السوقية حوالي 70 مليون يورو.
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