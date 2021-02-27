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دعاء دخول الامتحان يتصدر جوجل.. 5 أدعية ينصح بترديدها قبل الدخول إلى اللجان

السبت 27/فبراير/2021 - 10:34 م
دعاء دخول الامتحان
دعاء دخول الامتحان
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دعاء دخول الامتحان يتصدر جوجل.. 5 أدعية ينصح بترديدها قبل الدخول إلى اللجان

تصدر دعاء دخول الامتحان تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم السب، تزامناً مع بدء الامتحانات التسي تأتي في ظروف تختلف عن بقية الأعوام.

ويبحق الكثيرون عن دعاء دخول الامتحان آملين التوفيق، وسائلين المولى عز وجل السداد، وأن تكون ذاكرتهم حاضرة، لاستدعاء ما ييبحثون عنه عند الحاجة 

دعاء دخول الامتحان.. أفضل 5 أدعية 

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي.

اللهم اغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

دعاء دخول الامتحان يتصدر جوجل.. 5 أدعية ينصح بترديدها قبل الدخول إلى اللجان


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