طبيب سيراميكا كليوباترا يكشف أخر تطورات إصابة أحمد ياسر ريان

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى عملية جراحية اليوم، لتثبيت كسر في العظمة الزورقية لليد اليسرى.





وأشار طبيب الفريق إلى أن ريان سوف يخضع لراحة سلبية لمدة أسبوع، وبعدها سيتم تثبيت يده من خلال جبس وقائي أو دعامة، ويشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.





وشدد الدكتور فريد رضوان على أن أحمد ياسر ريان سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء الزمالك، الذي سيقام في الحادي عشر من شهر مارس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



