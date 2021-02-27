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نجم الزمالك يعطي القلعة البيضاء الفرصة الأخيرة لتجديد عقده

السبت 27/فبراير/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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منح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرصة أخيرة لإدارة ناديه من أجل الموافقة على شروطه للتجديد، قبل دراسة العروض المقدمة إليه.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن حول تجديد عقده.

وتمسك ساسي، بعدة شروط من أجل الموافقة على الاستمرار بين صفوف القلعة البيضاء، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.

ويرغب النجم التونسي، في الحصول على عقد لمدة ثلاث مواسم مقبلة، وليس موسم واحد فقط كما تطالب إدارة النادي.

كما طالب اللاعب طالب بالحصول على مبلغ 2 مليون يورو و200 ألف، من أجل التجديد على أن يحصل على نصف عقده الجديد كمقدم تعاقد.

ومن المفترض أن يعقد مجلس إدارة النادي، جلسة أخيرة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق بين الطرفين.

ويمتلك ساسي عرضًا من جانب نادي الدحيل القطري، للحصول على توقيعه بصفة مجانية خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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