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نشرة حوادث " الفجر".. اعترافات مثيرة في مقتل سيدة مُسنة ببولاق الدكرور

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كومبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة القبض على أفراد تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك بعد ارتكابهم 11 واقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة قائلا،" كانت دائمًا بتديني فلوس".

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس مد اجل الحكم علي رئيس مجلس إدارة سيناكولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة 27 مارس.

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