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خبير تكنولوجيا التعليم: 4 مليون محاولة للدخول على سيرفراتنا من داخل وخارج البلاد لإفشال المنظومة

السبت 27/فبراير/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال رضا الوزيري، خبير تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات، إن ما حدث اليوم في امتحانات أولى وثانية ثانوي هي مؤامرة من البعض من أجل إفساد المنظومة الجديدة وإظهارها على أنها منظومة فاشلة.

وأضاف "الوزيري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت أن هناك 4 مليون محاولة للدخول على سيرفراتنا من داخل وخارج البلاد كانت السبب في سقوط السيتم.

وتابع " تم تغيير شكل السيستم وتم تغيير كود الدخول وتم قفل هذا الموضوع على مصر فقط ومحدش يقدر يدخل عليه من خارج مصر، حيث كان متوقعًا دخول 581 ألف طالبًا ولكن ما حدث كان دخول 4 مليون وهذا ما تسبب في إسقاط السيستم".

واستطرد "الوزارة حلت هذه المشكلة، وتم تقسيم الامتحان على أكثر من يوم حتى يكون لود التحميل أخف، وتستطيع المنظومة أن تستوعب جميع الطلاب، واعتبار الطلاب الذين حدثت معهم هذه المشكلة ناجحين كان لتهدئة أولياء الأمور والطلاب الذين لم يستطيعوا الدخول إلى السيستم وأتصور أنه من الممكن أن يتم إعادة الاختبار بعد انتهاء فترة الاختبارات أو يتم معالجتها بأسلوب آخر وفقًا لما تراه الوزارة بعد انتهاء الامتحانات".

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