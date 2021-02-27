مواجهات قوية لأندية القاهرة بدوري القسم الثالث



1- العبور مع اتحاد الشرطة





يستضيف فريق العبور صاحب المركز الخامس بقيادة جمعه مشهور برصيد 29 نقطة فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 24 نقطة .



وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



2- اسكو مع الغابة



على ملعب نادي اسكو يصطدم فريق اسكو صاحب المركز الثالث بقيادة حمدى خاطر برصيد 33 نقطة بقريق الغابه متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 37 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى تعادل الفريقان بدون أهداف.



3- بنها مع مصر للتأمين



على ملعب ميت راضي يلتقي فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة سعيد مدبولي برصيد 33 نقطة مع فريق مصر للتأمين صاحب المركز السادس بقيادة عمرو عبده برصيد 27 نقطة .



وحقق فريق بنها الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- البلاستيك مع سراى القبة



على ملعب نادي البلاستيك يواجه فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 32 نقطة نظيرة فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة شيكا برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق البلاستيك برباعية نظيفة.



5- طوخ مع الشمس





يلعب فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 22 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 27 نقطة.



وفاز فريق الشمس بهدفين دون رد في اللقاء الأولى.



6- المرج مع بهتيم





يحل فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة وائل القبانى المدير الفني الجديد برصيد13 نقطة ضيفأ على فريق المرج صاحب المركز

العاشر بقيادة على سليمان برصيد 20 نقطة.



وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- ألماظة مع ايروسبورت





يواجه فريق ألماظة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عيد برصيد 17 نقطة فريق ايروسبورت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 10 نقاط.



وكان فريق ألماظة فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



8- قليوب مع الأميرية



يشهد ملعب قليوب لقاء قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 10 نقاط مع فريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 18 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز فريق الأميرية بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة السادسة



1-الغابة 37 نقطة

2- بنها 33 نقطة

3- اسكو 33 نقطة

4- البلاستيك 32 نقطة

5- العبور 29 نقطة

6- مصر للتأمين 27 نقطة

7- الشمس 25 نقطة

8- اتحاد الشرطة 24 نقطة

9- طوخ 22 نقطة

10- المرج 20 نقطة

11- الأميرية 18 نقطة

12- ألماظة 17 نقطة

13- بهتيم 13 نقطة

14- ايروسبورت 10 نقاط

15- قليوب 10 نقاط

16- سراى القبه 3 نقاط



تنطلق الأحد في الثانية والنصف عصراً منافسات الجولة الثامنة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية .ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي: