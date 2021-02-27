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عاجل.. "اليورو" يعود إلى اعلي مستويات 19 جنيه

السبت 27/فبراير/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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عاد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستويات اعلي من 19 جنيه.

 

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 9 قروش ليصل إلى مستويات 19 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع، مقارنة  18.91 جنيه للشراء و 19 جنيه للبيع في بداية تعاملات الاسبوع الماضي بالبنك المركزي.


البنك المركزي يواصل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة:

وكان البنك المركزي قد  قام هذا الاسبوع بتقديم العديد من المبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث استهدف ف ضخ ما يزيد عن 100 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال العامين القادمين، مع زيادة حصة القطاع من محافظ قروض البنوك لتصل إلى 25% بدلا من 20%.

وشملت حزمة القرارات، السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

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