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تليجرام Telegram يتصدر جوجل بعد إطلاق خدمة الرسائل ذاتية الحذف

السبت 27/فبراير/2021 - 10:49 م
تليجرام Telegram
تليجرام Telegram
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تصدر تطبيق تليجرام  Telegram تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم السبت الموافق 27 من فبراير 2021، بعد إطلاقه تحديثات جديدة للمستخدمين.

تحديثات إخفاء الرسائل

وكشف تليجرام  Telegramعن إطلاق تحديثات على خدماته، من بينها خدمة إخفاء الرسائل تلقائيًا، وإنهاء صلاحية روابط الدعوات المرسلة خلاله، إلى جانب مجموعات الدردشة غير محدودة الأعداد.

الإقبال على إخفاء الرسائل

وجاءت إضافات وتحديثات تليجرام  Telegram وسط إقبال كبير على التطبيق، في ظل حالة الارتباك التي تسببت فيها قرارات "واتس آب"، التي فرضتها "فيس بوك" وأجلتها.

إخفاء الرسائل في إخفاء الرسائل

وأتاح تليجرام  Telegramإمكانية تفعيل خيار إخفاء الرسائل، ليتضمن مختلف أنواع الدردشة، بدلا من قصره على الدردشات السرية المشفرة خلاله.

الحذف التلقائي لرسائل تليجرام  Telegram

وتعطي ميزة تليجرام  Telegramالجديدة إمكانية الحذف التلقائي للدردشات، مع خيارات مختلفة للمستخدم لضبط وقت إخفاء الرسائل، تتراوح ما بين يوم إلى أسبوع.

مجموعات البث عبر تليجرام  Telegram

وأضاف تليجرام  Telegram ميزة "مجموعات البث"، بحيث يمكن لمديريها فقط إرسال الرسائل، فيما لا يزال بإمكان الأعضاء الانضمام إلى الدردشات الصوتية أيضاً.

توسيع عضويات تليجرام  Telegram

كما قرر تليجرام  Telegram توسيع عدد عضوياته، التي تصل لـ200 ألف، والتي تمكن المستخدمين من تحويل المجموعات القريبة من هذا الحد الأقصى إلى "مجموعات بث" تسمح بانضمام عدد مفتوح

الرموز التعبيرية في تليجرام  Telegram

وتشمل التحديثات الجديدة لتطبيق تليجرام  Telegram والإضافات التي قرر العمل بها، إضافة المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة، والتي تعطي تفاعلاً كبيراً.

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