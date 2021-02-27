Advertisements

رئيس "أطفال عين شمس" تكشف مرض كارثي يصيب الأطفال المتعافين من كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
حذرت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، من مرض خطير يصيب الأطفال بعد شفائهم من فيروس كورونا بعد نحو شهر من التعافي، ويطلق عليه "المتلازمة المناعية للأطفال ما بعد كورونا"، واصفة إياه بـ "المرض المرعب".

وأشارت "الجنزوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أعراض الإصابة بهذا المرض ارتفاع شديد في الحرارة لا يستجيب للمخفضات، ألم في البطن، احمرار في العين، التهاب في الشفايف، منوهة بأن هذه الأعراض قد تظهر في كل أعمار الأطفال، ولكن تزداد في الفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات.

ولفتت إلى أن 80% من هذه الحالات تحتاج لدخول الرعاية المركزة، حال التأخر في التشخيص، كاشفة أنه تم رصد 65 حالة بمصر حتى الآن، مشددة على ضرورة أن تنتبه الأمهات حال ظهور هذه الأعراض على الأطفال، وتتوجه فورا لأقرب مستشفى جامعية، لافتة إلى أن علاج الطفل يكلف من 50 إلى 100 ألف جنيه، والدولة قدمت دعما كبيرا لتوفير العلاج لهؤلاء الأطفال.

أخبار تهمك

أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يعطي القلعة البيضاء الفرصة الأخيرة لتجديد عقده

منذ نصف ساعة

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس مصر

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 10 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد مطروح للبيع في الميركاتو الصيفي

منذ 34 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»