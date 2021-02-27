رئيس "أطفال عين شمس" تكشف مرض كارثي يصيب الأطفال المتعافين من كورونا

حذرت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، من مرض خطير يصيب الأطفال بعد شفائهم من فيروس كورونا بعد نحو شهر من التعافي، ويطلق عليه "المتلازمة المناعية للأطفال ما بعد كورونا"، واصفة إياه بـ "المرض المرعب".



وأشارت "الجنزوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أعراض الإصابة بهذا المرض ارتفاع شديد في الحرارة لا يستجيب للمخفضات، ألم في البطن، احمرار في العين، التهاب في الشفايف، منوهة بأن هذه الأعراض قد تظهر في كل أعمار الأطفال، ولكن تزداد في الفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات.



ولفتت إلى أن 80% من هذه الحالات تحتاج لدخول الرعاية المركزة، حال التأخر في التشخيص، كاشفة أنه تم رصد 65 حالة بمصر حتى الآن، مشددة على ضرورة أن تنتبه الأمهات حال ظهور هذه الأعراض على الأطفال، وتتوجه فورا لأقرب مستشفى جامعية، لافتة إلى أن علاج الطفل يكلف من 50 إلى 100 ألف جنيه، والدولة قدمت دعما كبيرا لتوفير العلاج لهؤلاء الأطفال.

