البدري يرفض فكرة الاستعانة بـ «نجم بيراميدز» أمام كينيا وجزر القمر





رفض حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضم أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لمعكسر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.





حسام البدري يرفض ضم أحمد فتحي





ويعاني حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من نقص عددي في مركز الظهير الأيمن حيث يعتمد على محمد هاني، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.





من جانبه أكد حسام البدري، لأعضاء جهازه المعاون، أن هدفه في المرحلة المقبلة هو النزول بأعمار لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وهو ما يمنع ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز.





ومن المقرر أن تقام مواجهتي المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 في نيروبي والقاهرة، وذلك ضمن إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.











