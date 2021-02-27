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خطة جديدة لأنقاذ الاقتصاد الأمريكي من " كورونا"

السبت 27/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
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مجلس النواب الأميركي خطة الرئيس جو بايدن لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وبعد أربعة أيام من تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد 500 ألف في الولايات المتحدة، ستكون الخطوة المقبلة هي نظر مجلس الشيوخ في الخطة التي تشمل تخصيص 1.9 تريليون دولار لهذا الغرض.

وترمي خطة بايدن إلى دعم الاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا من خلال إنفاق مليارات الدولارات لتسريع وتيرة التلقيح ونشر فحوص كشف الإصابة وأيضا 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على أن تفتح أبوابها مجددا رغم الجائحة.

وسترسل للأميركيين شيكات مساعدة جديدة بقيمة 1400 دولار وفقاً لمستوى الأجر وستمدد فترة صرف إعانات البطالة حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2021.

ووعد الديمقراطيون بتبني هذه التدابير قبل 14 مارس (آذار) حين يتوقف دفع إعانات البطالة التي مددت في خطة مساعدة سابقة.

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