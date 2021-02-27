المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

تعرض فريق برشلونة لضربة قوية ، خلال مباراته مع إشبيلية، اليوم السبت، والتي حسمها الفريق الكتالوني بهدفين دون رد، ضمن الجولة 25 لليجا.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تعرض لاعبو برشلونة بيدري جونزاليس ورونالد أراوخو لإصابتين قويتين ولم يقدرا على استكمال المباراة.





وغادر بيدري، 18 عامًا، اللقاء بحلول الدقيقة (70)، بعدما تعرض لتدخل قوي في وسط الملعب، حيث عمل اختبارًا سريعًا لنفسه بمحاولة الوقوف والركض، قبل أن يسقط مرة أخرى، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي، ويطلب تغييره.



