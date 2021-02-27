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"العين فلقت الحجر".. أحمد ياسر ريان يجري جراحة فى يده عقب تألقه الكبير

السبت 27/فبراير/2021 - 11:03 م
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
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تألق اللاعب أحمد ياسر ريان في الآونة الأخيرة، مع فريقه سيراميكا كليوباترا، والمعار له حديثاً من النادي الأهلي، ليسجل 6 أهداف مع فريقه الجديد.

أحمد ياسر ريان يبهر الجميع

ولفت أحمد ياسر ريان المهاجم الشاب، جميع الأنظار إليه، عقب تألقه اللافت لللانتباه، لتنتشر مطالبات بسرعة عودته إلى القلعة الحمراء، والاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.

أحمد ياسر ريان في العمليات

وتفاجأ محبو أحمد ياسر ريان بظهوره وهو يرتدي ملابس ما قبل إجراء العمليات الجراحية، وأخرى وهو على سرير بأحد المستشفبات، لتزداد التساؤلات بشان تفاصيل حالته.

جراحة أحمد ياسر ريان

ودخل أحمد ياسر ريان غرفة العمليات ليجري جراحة في يده ، وتحديداص تركيب مسمار فى مرفق اليد بعد شكواه من الإصابة فى المرفق منذ فترة، ما تسبب في ظهوره الدائم وهو يربط يده.

عودة أحمد ياسر ريان

ويعود أحمد ياسر ريان  لمران فريقه سيراميكا، من الاثنين المقبل بشكل طبيعي، حيث يرتدي واقيا على يده للحماية من الالتحامات خلال المشاركة فى التدريبات والمباريات القادمة.

تألق أحمد ياسر ريان

ونجح أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، في تسجيل 6 أهداف مع سيراميكا ارتقى بهم لوصافة الدوري، وسط تألق ونجاح كبير للاعب، الذي فضل عدم الانتقال إلى سموحة.

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