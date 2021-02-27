طايع: صلاة التراويح قائمة هذا العام بالمساجد والزوايا الكبرى المقام بها صلاة الجمعة

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة التراويح ستكون قائمة هذا العام مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المساجد والزوايا الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.



وأضاف "طايع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "كفانا مع حدث في العام الماضي من الحرمان من صلاة التراويح".



وتابع "سيتمر تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية من إجراءات التباعد وغلق الأضرحة ودور المناسبات ودورات المياه، ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء وان يرفع الغمة عن العالم كله".



وأشار إلى أن صلاة التراويح ستتم في المساجد وساحتها، ولكن محور أن نسد الطريق أو يكون فيه إشغال أو تعطيل للمرور، ومن لا يجد مكان يسعه بيته يؤجر ويأخذ الأجر كما لو كان في المسجد في ظل ظروف الجائحة.



