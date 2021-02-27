Advertisements

ياقوت: يمكن عدم اللجوء إلى التسجيل إلا عند بيع الوحدة وإلزام المشتري بها

السبت 27/فبراير/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري إن القانون المنظمة لعملية تسجيل المنظومة العقارية في مصر هو القانون رقم 114 لسنة 1946، مؤكدًا أن عملية التسجيل هي حق أصيل منوط بالشهر العقاري سواء في التسجيل أو نقل الملكية.

وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول جدل المادة 35 من مشروع قانون الشهر العقاري المستحدثة قائلًا: "التسجيل هو تعريف عملية " نقل الملكية " الذي يتم بطريقتين إما عن أن يكون رضائيًا أو ".

وأوضح أن التسجيل نوعان أولهما الرضائي وهو ابسط الأنواع حيث يكون المالك في هذه الحالة أمام عقد مسجل وفي حالة رغبة المشتري الشراء يتوجها سويًا للشهر العقاري أو عبر منحه توكيل وهو نسبة قليلة لا تتجاوز 10%.

كاشفًا أن هناك نوعيات من العقود المسجلة مرت بمراحل كثيرة وحلقات من العقود العرفية قبل أن يتم تسجيلها وفي هذه الحالة فإن مشروع قانون "السجل العيني الحضري " المطروح أمام النواب سيحل مشكلة الحلقات العرفية ".

وتابع حول التسجيل القضائي قائلًا: " هذا يتعلق بالعقود " الخضراء " التي تصدر صحة البيع والنفاذ عبر عريضة الدعوى وفقًا لقوانين المرافعات التي يجب أن تكوم مشهرة في الشهر العقاري ".

وأكد أن عملية التسجيل له ثلاثة فوائد مهمة أولها ارتفاع قيمة العقارات المسجلة حيث أن قيمة العقارات ترتفع بالتسجيل، ثانيا سهولة تداول الوحدة العقارية المسجلة سواء عقار أو أراضي أو محل بالضافة إلى الجدوى الاجتماعية حيث أنه يقلل النزاعات بين الأفراد وبعضهم البعض خاصة في قضية المواريث سواء فيما يخص قضايا المواريث حيث أن الحدود تكون واضحة بين الأفراد سواء الملكية الوراثية أو الموجودة على المشاع ".

وكشف أنه من المفترض منذ صور القانون 114 أن تكون كافة العقارات مسجلة، حيث ألزم القانون بذلك لكنه أرجع عدم وجود إقبال على عملية التسجيل لكون العملية " اختيارية " في المقام الأول.

وحول عقبات تراجع الأقبال خلال السنوات الماضية على عملية التسجيل قال: " يعود ذلك إلى عدة أسباب أولها الثقافة الشعبية غير المقبلة على عملية التسجيل بطبعها ".

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ أقل من ساعتين

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد مطروح للبيع في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 15 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 11 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يعطي القلعة البيضاء الفرصة الأخيرة لتجديد عقده

منذ ساعة و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 م

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»