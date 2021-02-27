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لاعب مصري يتوج بأفضل لاعب في فريقه بالدوري البولندي

السبت 27/فبراير/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
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حصل عبدالله حافظ لاعب فريق إنبي السابق، والمحترف بصفوف نادي كراكوف، أحد أندية الدرجة الثانية في بولندا، على جائزة افضل لاعب في الدوري بالدور الأول الذي انتهى في شهر ديسمبر ٢٠٢٠ 

وحصل حارس مرمى الفريق على جائزة افضل لاعب وجاء عبدالله في المركز الثاني لافضل لاعب داخل فريقه . 

وخاض لاعبنا المصري ١٥ مباراة وقدم مستويات مميزة واستطاع تسجيل ٤ اهداف وصنع لزملائه ه اهداف وتم اختياره كافضل لاعب بعد حارس مرماه وتمم تتويجه من قبل مسؤولي ناديه .

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حافظ الدوري البولندي إنبي

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