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صافرة محمود البنا تُدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش

السبت 27/فبراير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي ضيفه طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء غد الأحد على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :- 

محمود البنا (حكم ساحة)

هاني عبد الفتاح ورضا جبر (حكمين مساعدين)

عباس حسن (حكم رابع)

وائل فرحان (حكم فيديو)

مصطفى عثمان (مساعد حكم فيديو)

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