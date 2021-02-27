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عمرو أديب: "وقوع السيستم مش مشكلة وزير التعليم" (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن فكرة الحضور كان أكثر ما كان يثير غضبه وهو طالب، معلقا: "الدولة عملت أوكازيون لطلاب جيل الكورونا للانتقال للعام الذي يليه".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "الدنيا مقلوبة" على وزير التربية والتعليم بسبب مشكلة السيستم في امتحان الصف الأول الثانوي، معربا عن تعاطفه مع الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب مشاكل فنية في النظام، ولكنه أمر وارد أن يحدث.

وأضاف أن أغلبية الطلاب تمكنت من أداء الامتحان، متابعا: "لما السيستم يقع دي مش مشكلة وزير التربية والتعليم"، حيث أن الوزير يستخدم الإنترنت كآلية تساعد الطلاب في أداء الامتحان..

واستطرد، "أنا لو طالب ومعرفتش امتحن بسبب السيستم وقالولي إنت ناجح.. هقول لولولي"

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