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عادل حمودة: بيكاسو كان يرسم ما يشعر به حتى لو لم يفهمه غيره (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الفنان والرسام العالمي بابلو بيكاسو بدأ رسم اللوحات الكلاسيكية ولوحات الطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية، ولكنه بعد ذلك تمرد عليها باحثُا عن أسلوبه الخاص الذي فرضه على المدارس التقليدية في الفن التشكيلي.

وأضاف "حمودة" خلال تقديم برنامجه "صناع التاريخ" المذاع على فضائية "الفجيرة" مساء اليوم السبت: "لعب بيكاسو دورًا في تطوير فن الكاريكاتير والرسومات الصحفية التي كان ينشرها في الصحف والمجالات مصاحبة للمقالات ولم يتردد في تصميم ثياب راقصات الباليه".

وتابع "تجرأ برسم اللوحات ذات المساحات الكبيرة دون السيطرة وما إن تمكن من ذاته عليها فبدأ يرسم ما يشعر به حتى لو لم يفهمه غيره".

من جانبه قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في حواره بالبرنامج إن الفنان عندما يكون لديه موهبة في ضخامة موهبة بيكاسو يكون له في كل الألوان ويكون مثقفًا ويعرف قيمة كل الأشياء ويكون مدركًا لها وله نظرته ولديه ذخيرة ثقافية وتاريخية تمكنه من القيام بذلك.

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