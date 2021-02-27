نجم نابولي مرشح للانضمام إلى باريس سان جيرمان





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي حل أزمة فنية في صفوف الفريق الفرنسي عن طريق عقد صفقة مجانية عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفادت التقارير الصحفية بأن إدارة باريس سان جيرمان تتفاوض للتعاقد مع الألباني السيد هيساي نجم دفاع نابولي الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي النادي الباريسي تواصلوا مع وكيل أعمال النجم الألباني تمهيدا لتقديم عرض رسمي له.





وأوضحت التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع هيساي لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بدون تكلفة مالية، حيث يشغل هذا المركز حاليًا أليساندرو فلورينزي المعار من روما حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بدائل فلورينزي في هذه الجبهة تتنوع بين تيلو كيرير وكولين داجبا والنجم الشاب تيموتي بيمبيلي.





وألمحت التقارير الصحفية أن عقد هيساي البالغ من العمر 27 عامًا مع نابولي ينتهي في يونيو المقبل يغري الإدارة الباريسية بالتحرك من أجل التعاقد معه.



