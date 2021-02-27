Advertisements

نشرة "الفجر" الاقتصادية مساء اليوم السبت 27-2-2021

السبت 27/فبراير/2021 - 11:13 م
النشرة الاقتصادية اليوم السبت 27-2-2021
النشرة الاقتصادية اليوم السبت 27-2-2021
الفجر الاقتصادي
Advertisements
شهدت مساء  اليوم السبت  27-2-2021 العديد من الأخبار الاقتصادية على الستوي المحلي والعالمي، حيث نستعرض اهم تلك الأخبار من خلال نشرة الفجر التالية :

 

 اسعار الدولار ترتفع 4 قروش

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش الأسبوع الماضي، حيث وصل بنهاية تعاملاته إلى مستويات 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع بالبنك المركزي، مقارنة  بمستويات 15.60 جنيه للشراء  و15.70 جنيه للبيع   اضغط هنا


الجمارك الصينية تعقم البضائع المستوردة

قمت الجمارك الصينية 18.98 مليون من منتجات السلسلة الباردة المستوردة لمنع تفشي كوفيد-19 وذلك حتى يوم الخميس الماضي، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان أصدرته.. أضغط هنا



اليورو يرتفع إلى مستويات 19 جنيه بالبنوك 

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 9 قروش ليصل إلى مستويات 19 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع، مقارنة  18.91 جنيه للشراء و 19 جنيه للبيع في بداية تعاملات الاسبوع الماضي بالبنك المركزي... اضغط هنا



البورصة تحقق ارباح قوية في تعاملات الاسبوع الماضي :

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.... اضغط هنا 



أسعار الذهب تخسر 10 جنيهات في تعاملات اليوم السبت :

شهدت أسعار الذهب انخفاضات جديدة خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 27 - 2- 2021 متأثرة بانخفاض أسعاره عالمياً وسط اقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية التى حققت أعلى مستوى لها....اضغط هنا


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة الفجر نشرة الاقتصادية اليوم السبت 27-2-2021 موقع الفجر الاقتصادية النشرة الاقتصادية الاخبار الاقتصادية اخبار الفجر الاقتصادية

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ يوم

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد مطروح للبيع في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الزمالك يعطي القلعة البيضاء الفرصة الأخيرة لتجديد عقده

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ أقل من ساعتين

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الدولار اليوم السبت 26-10-2019 بالبنوك بعدما فقدت 8 قروش

أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2020 بعد خسارته 3 قروش

أسعار الدولار أمام الجنيه تستقر اليوم السبت 29-2-2020 بعد خسارته 7 قروش

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-7-2020 في البنوك

الين الياباني أكثر العملات الأجنبية أرتفاعا أمام الجنيه المصري هذا الأسبوع

أداء العملات الأجنبية مقابل الجنيه الاسبوع الماضي.. " الدولار" يرتفع و"اليورو"يتراجع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 م

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»