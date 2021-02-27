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نشرة "الفجر" الاقتصادية مساء اليوم السبت 27-2-2021
السبت 27/فبراير/2021 - 11:13 م
الفجر الاقتصادي
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شهدت مساء اليوم السبت 27-2-2021 العديد من الأخبار الاقتصادية على الستوي المحلي والعالمي، حيث نستعرض اهم تلك الأخبار من خلال نشرة الفجر التالية :
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش الأسبوع الماضي، حيث وصل بنهاية تعاملاته إلى مستويات 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع بالبنك المركزي، مقارنة بمستويات 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع اضغط هنا
وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 9 قروش ليصل إلى مستويات 19 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع، مقارنة 18.91 جنيه للشراء و 19 جنيه للبيع في بداية تعاملات الاسبوع الماضي بالبنك المركزي... اضغط هنا
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش الأسبوع الماضي، حيث وصل بنهاية تعاملاته إلى مستويات 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع بالبنك المركزي، مقارنة بمستويات 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع اضغط هنا
الجمارك الصينية تعقم البضائع المستوردة
قمت الجمارك الصينية 18.98 مليون من منتجات السلسلة الباردة المستوردة لمنع تفشي كوفيد-19 وذلك حتى يوم الخميس الماضي، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان أصدرته.. أضغط هنا
اليورو يرتفع إلى مستويات 19 جنيه بالبنوك
وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 9 قروش ليصل إلى مستويات 19 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع، مقارنة 18.91 جنيه للشراء و 19 جنيه للبيع في بداية تعاملات الاسبوع الماضي بالبنك المركزي... اضغط هنا
البورصة تحقق ارباح قوية في تعاملات الاسبوع الماضي :
ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.... اضغط هنا
أسعار الذهب تخسر 10 جنيهات في تعاملات اليوم السبت :
شهدت أسعار الذهب انخفاضات جديدة خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 27 - 2- 2021 متأثرة بانخفاض أسعاره عالمياً وسط اقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية التى حققت أعلى مستوى لها....اضغط هنا
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