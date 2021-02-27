نشرة "الفجر" الاقتصادية مساء اليوم السبت 27-2-2021

قمت الجمارك الصينية 18.98 مليون من منتجات السلسلة الباردة المستوردة لمنع تفشي كوفيد-19 وذلك حتى يوم الخميس الماضي، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان أصدرته.. أضغط هنا









اليورو يرتفع إلى مستويات 19 جنيه بالبنوك

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 9 قروش ليصل إلى مستويات 19 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع، مقارنة 18.91 جنيه للشراء و 19 جنيه للبيع في بداية تعاملات الاسبوع الماضي بالبنك المركزي... اضغط هنا









البورصة تحقق ارباح قوية في تعاملات الاسبوع الماضي :



