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شيخ عموم المقارئ: حضور الشحات للنقابة ليس للتحقيق ولكن لتبرير رؤية الرسول (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، أن تصريح الشيخ محمود الشحات بأن الرسول جاءه فى المنام واخذه للسماء السابعة كان مفاجأة، موضحًا أن الحديث في مثل هذه المناطق الروحانية حساس ويحتاج إلى توضيح.

وأضاف "حشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن حديث الشيخ محمود الشحات في منامه عن رؤية رسول الله ليست جريمة، لكن الرأي العام ثار على الرقابة، وتم توضيح الأمر من خلال استدعاء الشيخ الشحات للتعرف على ما يقصده، ويتم إصدار بيان لتبرير ذمته وليس هذا للتحقيق معه.

وأوضح أن حضور الشيخ لكي يبين اللغط الذي وقع فيه المواطنين، ولتصدر النقابة بيان لكي يقتنع الناس بحلم الشيخ، مؤكدًا أن حكي الرؤية ليس عليه ماخذ، لكن من رأي هذا يجب أن لا يحدث بها لكي يرها مرة ثانية.

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