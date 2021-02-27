مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري المصري

























يستكمل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو مساء الإثنين المقبل، مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف، من مساء الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ولحساب منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري، يلتقي الفارس الأبيض وجها لوجه أمام سيراميكا كليوباترا مساء الخميس الموافق 11 مارس على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي عند الـ7:30 مساءًا.





ويواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك منافسه غريمه التقليدي الأهلي مساء الأحد 18 إبريل ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول.





وتقام بعدها مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي مساء الإثنين 26 إبريل في ختام مباريات الفارس الأبيض في الدور الأول، وبعدها مواجهة المقاولون العرب مساء الخميس 29 إبريل في إفتتاحية مباريات الدور الثاني.



