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برلمانى: تعديل القانون الشهر العقاري به عوار ولا يرتقي لـ2021 ونبحث عن حوار مجتمعي (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وأمين سر الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رد الفعل السريع على تعديل قانون الشهر العقاري جاء بسبب نبض الشارع، موضحًا أن هذا جاء بعد نقل نبض الشارع من قبل التنسيقية، حيث إن هذا التعديل على القانون تم إقراره في شهر 9 الماضي.

وأضاف "درويش"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن قانون الشهر العقاري إصدر عام 1946، وأنه بعد رد الفعل عن القانون أعلنت تنسيقية الشباب أنه ستجري حوار مجتمعي مع المواطنين، مؤكدًا أن التنسيقية وأعضاءها يتقدموا بالعديد من البيانات العاجلة لإرجاء العمل بالقانون، من خلال أن يكون هناك حوار مجتمعي وبين الحكومة والنواب لتقديم قانون يكون في مصلحة المواطن.

وأوضح أن سند في القانون هو للحفاظ على المواطنين وحمايتهم، مؤكدًا أن مجلس النواب سيؤدي دوؤه في حماية المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم على القانون به عوار دستوري شديد ولا ترتقي لعام 2021، ولا يرتبط حق المسكن بالتجسل ولم يكن هناك وقت للحوار المجتمعي بخصوص التعديل.

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