وزير التعليم: كلمة "سقوط السيستم" خاطئة.. و"بلاش نعمم"



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذي حضروا الامتحان يصل إلى 620 ألف طالب، وعدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية يصل إلى 552 ألف طالب، بينما عدد الطلاب الذين حضروا امتحان الأحياء وصل إلى 670 ألف طالب.



وأضاف أن سبب مشكلة "السيستم" هو تصميم الشبكة، وتم مناقشة الأمر مع وزارة الاتصالات، غدا سيتم تقسيم الطلاب على مجموعتين حتى لا يكون هناك ضغط على الشبكة، معلقا: "بكرة 100% من الطلاب هيؤدوا الامتحان".



واعتبر أن كلمة "وقوع السيستم" خاطئة، حيث أن هناك 570 ألف طالب أدوا الامتحان، معلقا: "لما اسحب فلوس من ماكينة ومتشتغلش.. مش معناه أن كل الماكينات على مستوى الجمهورية واقعة، بلاش نعمم المشكلة".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أي طالب توجه لأداء الامتحان ولم يستطع الدخول على المنصة، وعددهم لا يتجاوز 9% من العدد الكلي للطلاب، يعتبر ناجح في الامتحان.