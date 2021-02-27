وكيل "إسكان البرلمان": ربط التسجيل في الشهر العقاري بتوصيل الخدمات والمرافق.. غير منطقي (فيديو)

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع قانون الشهر العقاري كان مطلبًا لغرفة التطوير العقاري.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن غرفة التطوير العقاري كانت تطالب بوجود قانون لتسجيل الوحدات السكنية.



وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إثبات الملكية للمواطن أمر جيد ونافع للمواطن، ويغني عن قضايا إثبات الملكية التي تملئ المحاكم.



وتابع أن العقار لا يتم رهنه في البنك، أو أخذ ديون أو قروض بضمانه، إلا إذا كان مسجلًا في الشهر العقاري، فمن يمتلك وحدة سكنية قيمتها مليون جنيه، يستطيع اقتراض 700 ألف جنيه، بضمان الوحدة السكنية.



واستطرد أن إجمالي التصدير العقاري في العالم يبلغ 200 مليار دولار سنويًا، وتصل نسبة مصر فيها 1% فقط، كاشفا عن أن قانون الشهر العقاري يساعد في التصدير العقاري، وتحقق عائد للدولة.



وكشف النائب طارق شكري عن أنه من غير المنطقي ربط التسجيل في الشهر العقاري بتوصيل الخدمات والمرافق.





