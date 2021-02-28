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مبابي يهدد نجم ريال مدريد

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يشكل دورًا رئيسيًا في تهديد مستقبل البلجيكي إيدين هازارد مع ريال مدريد الإسباني.

وألمحت صحيفة ذا صن البريطانية أن العديد من التقارير الصحفية ربطت مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل عام واحد من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وصول مبابي المنتظر في ريال مدريد لم يعد سرًا، حيث يسعى الملكي بكل قوة لحسم الصفقة في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه بمجرد تعاقد باريس سان جيرمان مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مبابي كمدير الفني طلب منه مبابي اللعب في مركز الجناح الأيسر، حيث أنه اعتاد على التألق هناك.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مبابي إذا انتقل إلى ريال مدريد سيطلب اللعب أيضًا كجناح أيسر وهو نفس مركز هازارد.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن هازارد يعيش فترة كارثية مع ريال مدريد بسبب الإصابات الكثيرة التي جعلته يغيب عن 40 مباراة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه إذا تعاقد ريال مدريد مع مبابي سيلعب النجم الفرنسي كجناح أيسر بينما سيبحث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن دور جديد لهازارد. 

ونوهت الصحيفة البريطانية أن مركز الجناح الأيسر شهد تألق هازارد بشدة بقميص تشيلسي الإنجليزي قبل الانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2019.



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هازارد مبابي ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان

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