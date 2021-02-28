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باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء الإثنين المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل 1-3 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويطمح المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحصد النقاط الثلاث للبقاء على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة وادي دجلة كالآتي:- 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة المحلية هذا الموسم.

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