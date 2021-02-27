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كوكاكولا يصطدم بالترسانة في مباراة قوية بالقسم الثاني

السبت 27/فبراير/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يشهد ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي مباراة قوية تجمع فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى مع فريق الترسانة بقيادة
علاء نوح وذلك في الثانية والنصف من عصر الاحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 23 نقطة حيث يتواجد كوكاكولا في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، سجل لاعبيه 15 هدف وسكنت شباكة 11 هدف.

بينما فريق الترسانة صاحب المركز الثالث بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات سجل لاعبيه 16 هدف وسكنت شباكة 10 أهداف.

شهدت الجولة الماضية فوز كوكاكولا على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف بينما تلقى فريق الترسانة الهزيمة أمام فريق النجوم بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 28 نقطة
2- بورتو 26 نقطة
3- الترسانة 23 نقطة
4- كوكاكولا 23 نقطة
5- زد اف سي 20 نقطة
6- منتخب السويس 19 نقطة
7- المريخ 19 نقطة
8- القناة 19 نقطة
9- جمهورية شبين 18 نقطة
10- السكة الحديد 17 نقطة
11- سرس الليان 17 نقطة
12- بتروجيت 16 نقطة
13- النصر 16 نقطة
14- النجوم 15 نقطة
15- الزرقا 13 نقطة
16- طنطا 9 نقاط

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