بسبب خلافات زوجية.. تفاصيل محاولة انتحار ربة منزل في الدقهلية

أصيبت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها أقراص دوائية متعددة، بمنطقة العقبين بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية المركزي بوصول "مها.م.ع."، ۳۷ سنة ربة منزل، ومقيمة منطقة "العقبين" بندر المطرية مصابة بحالة إعياء إثر تناول أقراص دوائية متعددة، وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة.





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤالها وقررت يتناولها جرعة زائدة من أقراص دوائية، على إثر مرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية بينها وبين شقيقتها، ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.





بسؤال كلا من زوجها السيد محمد الشحات (صياد)، قرر أنه عقب عودته من العمل فوجیء بشعور زوجته بحالة إعياء وعلم منها تناولها أقراص دوائية متعددة أدت إلى حدوث إصابتها واستعان بـ"السيد محمد محمد السادات الشوا"، سائق "توك توك" جارهم، ويقيمان بذات العنوان وقرر بذات المضمون، ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك.



