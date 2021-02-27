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محمد شبانة: هذه رسالتي لمن يعيشون على طول الخط نظريات المؤامرة

السبت 27/فبراير/2021 - 11:53 م
محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين
محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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وجه محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، الشكر إلى النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس، ممن تحملوا المسؤولية، واعتبروا أن الطعن فيهم هينًا مقابل الحفاظ على أرواح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بسبب وضع السقالات على سُلم النقابة.

وقال "شبانة" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسالتي لمن يوجهون الاتهامات دون دراية، أو تصلهم معلومات غير صادقة، أو لمن يعيشون على طول الخط نظريات المؤامرة، أو لمن يلعب على كل الأحبال لأجل أصوات انتخابية، دون وضع اعتبار لحياة الناس، أو لمن يعمل لصالح قنوات خارجية وإعلام مأجور".

وأضاف: "فلهذا وضعت السقالات، وستُرفع بعد أن  ينتهى العمل قريبًا إن شاء الله، والصمت دائمًا شيمة الكبار".

ونشر "شبانة" خطابًا أرسله نادي القضاة إلى النقابة، للتحذير من قطع جرانيت ورخام تسقط من واجهة النقابة الآيلة للسقوط، وذلك خوفًا على حياة القاة بالنادي.

وجاء رد "شبانة" على مهاجميه من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب وضع السقالات على سُلم النقابة لأشهر طويلة، دون أن يعلن السبب.

وجاء خطاب نادي القضاة للنقابة، الذي أعلنه ضياء رشوان كالتالي:

إلى نقابة الصحفيين للتنبيه بسرعة إصلاح أو ازالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط نقابة الصحفيين، والتي تتساقط من جهة مسجد وحديقة نادي قضاة مصر، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة بالنادي.

وطالب النادي في الانذار، الذي وجهه للنقابة، بسرعة العمل على إزالة وإصلاح هذه الكرانيش في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه أثناء توجه أحد السادة القضاة لصلاة العصر يوم ١٧ ديسمبر الماضي، فوجئ بسقوط قطعة حجارة من الكرانيش المحيطة بأعلى مبنى نقابة الصحفيين من جهة المسجد، وكادت أن تودي بحياته.

وأشار النادي في خطابه إلى أن هذه الواقعة تكرر حدوثها أكثر من مرة، وكادت أن تودي بحياة بعض الأعضاء، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالنادي، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، سواء بإصلاح الكرانيش أو إزالتها كليًا، بدلًا من تساقطها المتكرر عند مدخل المسجد وحديقة النادي، وهو ما يُعرض حياة أعضاء النادي والعاملين فيه للخطر المستمر.

وأكد النادي في إنذاره، حرصه على الروابط التاريخية الوطيدة مع نقابة الصحفيين، والاكتفاء بتوجيه مدير النقابة الإداري ووكيلها، الاعتذار للقاضي الذي تعرض لهذه الواقعة، مشددًا على ضرورة الإسراع بإصلاح أو ازالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط النقابة.

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