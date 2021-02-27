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الإعلاميين يستقبل سوهاج في مواجهة هامة بالمظاليم

السبت 27/فبراير/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يشهد ملعب نادي الإعلاميين اابون الأحد في الثانية والنصف عصراً مواجهه هامة بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني تجمع فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى مع نظيرة فريق سوهاج
بقيادة أحمد خلف بيبو في اطار منافسات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثاني .

يدخل فريق الإعلاميين اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 22 نقطة من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين ، سجل لاعبيه 19 هدف وسكنت شباكة 10 اهداف.


بينما فريق سوهاج صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة بعد أن حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل لاعبيه 9 أهداف وسكتت شباكة 8 أهداف.

وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق الإعلاميين مع فريق البترول بهدف لمثله سجله مهدي صبحى، بينما فاز فريق سوهاج على فريق
الفيوم بهدف نظيف سجله احمد حاتم.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان36 نقطة
2- المنيا 31 نقطة
3- ديروط 26 نقطة
4- الألومنيوم 25 نقطة
5- بنى سويف 23 نقطة
6- الإعلاميين 22 نقطة
7- سوهاج 20 نقطة
8- الفيوم 20 نقطة
9- شبان قنا 17 نقطة
10- قنا 17 نقطة
11- البترول 16 نقطة
12- تليفونات بني سويف 15 نقطة
13- شباب سمسطا 14 نقطة
14- كيما أسوان 13 نقطة
15- طهطا 11 نقطة
16- أسمنت أسيوط 7 نقاط

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