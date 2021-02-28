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وزير التعليم العالي: 85% من الطلاب سعداء بالامتحانات
الأحد 28/فبراير/2021 - 05:04 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات كان جميلًا جدًا، مشيرا إلى أنه تحدث مع الطلاب عن انطباعهم، ووجد أن 85% من الطلاب الذين تحدث معهم سعداء بنزولهم وأداء الامتحان للانتقال للعام التالي.
وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان من السهل على الوزارة الإغلاق مثل عدد من الدول، ولكنهم رفضوا وقبلوا التحدي بأن يحافظوا على صحة الطلاب، وينهوا العام الدراسي.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن نسبة حضور الطلاب للامتحان وصلت إلى 100% تقريبا، وهناك التزامًا كاملًا من الطلاب بارتداء الكمامة، لافتا إلى أنه وجد طلاب من ما لا يقل عن 20 جنسية يدرسون بطب القصر العيني، معلقا: "حريصين ألا يتأثر مستوى الطالب بفترة الجائحة"، مشيرا إلى أنهم قرروا ألا يلجأوا لنظام التقيين من خلال أبحاث لضمان العدالة، معلقا: "المطالبين بأبحاث فئة قليلة ولكن صوتهم عالي".
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