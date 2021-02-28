Advertisements

وزير التعليم العالي: 85% من الطلاب سعداء بالامتحانات

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:04 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات كان جميلًا جدًا، مشيرا إلى أنه تحدث مع الطلاب عن انطباعهم، ووجد أن 85% من الطلاب الذين تحدث معهم سعداء بنزولهم وأداء الامتحان للانتقال للعام التالي.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان من السهل على الوزارة الإغلاق مثل عدد من الدول، ولكنهم رفضوا وقبلوا التحدي بأن يحافظوا على صحة الطلاب، وينهوا العام الدراسي.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن نسبة حضور الطلاب للامتحان وصلت إلى 100% تقريبا، وهناك التزامًا كاملًا من الطلاب بارتداء الكمامة، لافتا إلى أنه وجد طلاب من ما لا يقل عن 20 جنسية يدرسون بطب القصر العيني، معلقا: "حريصين ألا يتأثر مستوى الطالب بفترة الجائحة"، مشيرا إلى أنهم قرروا ألا يلجأوا لنظام التقيين من خلال أبحاث لضمان العدالة، معلقا: "المطالبين بأبحاث فئة قليلة ولكن صوتهم عالي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التعليم العالي الامتحانات

أخبار تهمك

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 11 ساعة

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: نؤهل الطلاب على خلق فرص عمل لأنفسهم

عاجل.. رسالة من التعليم العالي للطلاب قبل ساعات من بدء العام الدراسي

وزير التعليم العالي يحسم الجدل حول موعد امتحانات الجامعات

وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات

هل ستطبق رسوم للدخول الجامعات.. وزير التعليم العالي يجيب.. فيديو

سيناريوهات متوقعة.. كيف يكون شكل الترم الثانى؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

01:54 ص

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»