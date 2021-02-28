وزير التعليم العالي: 85% من الطلاب سعداء بالامتحانات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات كان جميلًا جدًا، مشيرا إلى أنه تحدث مع الطلاب عن انطباعهم، ووجد أن 85% من الطلاب الذين تحدث معهم سعداء بنزولهم وأداء الامتحان للانتقال للعام التالي.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان من السهل على الوزارة الإغلاق مثل عدد من الدول، ولكنهم رفضوا وقبلوا التحدي بأن يحافظوا على صحة الطلاب، وينهوا العام الدراسي.



